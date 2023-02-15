Киану Ривз высказался о дипфейках в кино

Что расстраивает в дипфейках, так это то, что вы теряете свою агентность. Когда вы играете в фильме, то знаете, что вашу внешность немного изменят на монтаже, но вы всё равно будете частью фильма. А если вы войдёте на территорию дипфейков, там будет лишь точка зрения самой программы. Это пугает.