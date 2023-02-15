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2 часа назад

Киану Ривз высказался о дипфейках в кино

Чемпионат.com

В последние годы стала очень популярны дипфейки, с помощью которых даже энтузиасты могут заменить лицо одного персонажа на лицо какого-нибудь популярного актёра. И чем дальше, тем более реалистичной становится такая замена.

Киану Ривз высказался о дипфейках в кино
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В интервью изданию Wired Киану Ривз выразил свою обеспокоенность технологией. Его пугает сама мысль о том, что с развитием дипфейков потеряется агентность актёров.

Что расстраивает в дипфейках, так это то, что вы теряете свою агентность. Когда вы играете в фильме, то знаете, что вашу внешность немного изменят на монтаже, но вы всё равно будете частью фильма. А если вы войдёте на территорию дипфейков, там будет лишь точка зрения самой программы. Это пугает.

При этом Киану положительно относится к новым технологиям, которые используют с умом. По словам актёра, человечество вступает в эру, когда цифровые изобретения начинают использоваться не только в кино, но медицине, образовании и политике. И ему очень интересно, куда нас приведут технологии в ближайшие годы.

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