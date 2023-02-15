Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Стивен Спилберг поблагодарил Тома Круза за спасение Голливуда

Lenta.ruиещё 1

Американский режиссер Стивен Спилберг поблагодарил актера Тома Круза за спасение американского кинематографа. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Спилберг поблагодарил Круза за спасение Голливуда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На ежегодном обеде номинантов премии «Оскар» кинематографист заявил, что снявшийcя в «Топ Ган: Мэверик» Круз «спас задницу Голливуда» этим фильмом. Отмечается, что актера смутил этот комплимент, поэтому в ответ он только покачал головой.

В декабре был опубликован список самых успешных фильмов 2022 года с лучшими кассовыми сборами. Абсолютным лидером также стал «Топ Ган: Мэверик», заработавший 1,48 миллиарда долларов. Вторую строчку занял «Мир юрского периода: Господство», который собрал 1,003 миллиарда, а третью — «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» с 955,8 миллиона долларов.

В августе 2022 года также сообщалось, что «Топ Ган: Мэверик» обогнал «Титаник» в списке самых кассовых фильмов американского проката. Кроме того, лента претендует на «Оскар» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший адаптированной сценарий».

Актеры,Оскар,Титаник,Стивен Спилберг,Том Круз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители