Никита Ефремов заявил, что хочет "принять в себе всех людей"

Актер Никита Ефремов в разговоре с »Пятым каналом» признался, что стремится быть многогранным человеком.
«В моем ощущении я не буду себе раздваивать такую историю. Это предполагается какой-то выбор: хороший, здоровый, классный. Я хочу всех людей в себе принять: и хорошего, и здорового, и нехорошего, и нездорового. Я тоже хочу его видеть, осознавать и уделять ему время», — уточнил Ефремов.
Он подчеркнул, что стремится делать в жизни только те вещи, которые ему нравятся. По мнению артиста, это делает его счастливым. Ефремов пожаловался, что когда ему приходится делать необходимые вещи, то жизнь сразу становится «квадратной и скучной».