Никита Ефремов заявил, что хочет "принять в себе всех людей"

«В моем ощущении я не буду себе раздваивать такую историю. Это предполагается какой-то выбор: хороший, здоровый, классный. Я хочу всех людей в себе принять: и хорошего, и здорового, и нехорошего, и нездорового. Я тоже хочу его видеть, осознавать и уделять ему время», — уточнил Ефремов.