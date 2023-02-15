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1 час назад

Никита Ефремов заявил, что хочет "принять в себе всех людей"

Газета.Ruиещё 1

Актер Никита Ефремов в разговоре с »Пятым каналом» признался, что стремится быть многогранным человеком.

Никита Ефремов заявил, что хочет "принять в себе всех людей"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В моем ощущении я не буду себе раздваивать такую историю. Это предполагается какой-то выбор: хороший, здоровый, классный. Я хочу всех людей в себе принять: и хорошего, и здорового, и нехорошего, и нездорового. Я тоже хочу его видеть, осознавать и уделять ему время», — уточнил Ефремов.

Он подчеркнул, что стремится делать в жизни только те вещи, которые ему нравятся. По мнению артиста, это делает его счастливым. Ефремов пожаловался, что когда ему приходится делать необходимые вещи, то жизнь сразу становится «квадратной и скучной».

Актеры,Никита Ефремов,
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