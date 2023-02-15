Идрис Эльба: я не буду новым Джеймсом Бондом

Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer уже несколько лет ищет актёра для роли Джеймса Бонда после ухода Дэниела Крейга. Одним из самых вероятных кандидатов какое-то время считался Идрис Эльба («Лютер», «Прослушка»), который в нескольких интервью отвергал все слухи о своём участии в культовой франшизе.