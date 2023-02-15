Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+20° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Идрис Эльба: я не буду новым Джеймсом Бондом

Чемпионат.com

Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer уже несколько лет ищет актёра для роли Джеймса Бонда после ухода Дэниела Крейга. Одним из самых вероятных кандидатов какое-то время считался Идрис Эльба («Лютер», «Прослушка»), который в нескольких интервью отвергал все слухи о своём участии в культовой франшизе.

Идрис Эльба: я не буду новым Джеймсом Бондом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В разговоре с The Associated Press актёр впервые полноценно обсудил возможное назначение на роль Бонда. По словам Эльбы, он точно не будет «тем парнем с инициалами ДБ», он останется Джоном Лютером.

"Упоминая меня, многие люди вспоминают о парне с инициалами «ДБ». Но я не собираюсь быть тем парнем — я буду Джоном Лютером".

Актеры,Прослушка,Джон Лютер,Идрис Эльба,Джеймс Бонд,Дэниел Крейг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители