Ткачук объяснил популярность фильмов о безысходности в России

Режиссер покорившего российский кинопрокат фильма «Чебурашка» Дмитрий Дьяченко выпускает триллер «Бешенство» с Алексеем Серебряковым в главной роли.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Лента о схватке жителей таежного региона со стаей зараженных бешенством волков выйдет 23 февраля. Одного из ключевых персонажей в «Бешенстве» — участкового Абызова — сыграл Евгений Ткачук.

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В интервью «Газете.Ru» актер рассказал о съемках ленты на Алтае, творческом тандеме с Серебряковым и своем конно-драматическом театре «ВелесО».

— За два месяца до "Бешенства" режиссер Дмитрий Дьяченко выпустил фильм "Чебурашка", который побил рекорды проката. Смотрели ли вы его?

— Нет, еще не успел.

— Ранее Дьяченко снимал комедии и семейные фильмы — "О чем говорят мужчины", "Последний богатырь", "Чебурашка" опять же. И вдруг — триллер. Сразу ли вы согласились на участие в проекте нового для режиссера жанра? Чем он вас привлек?

— Пока не видел вышеупомянутые фильмы, кроме "Последнего богатыря", который мне весьма понравился. На съемки согласился сразу, узнав актерский состав. Фамилия Дьяченко для меня на тот момент была неизвестна.

— Для режиссера Александра Ханта фильм "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" и вовсе стал полнометражным дебютом, но получился отличным. Чувствуете ли вы сразу, что проект выстрелит?

— Зачастую отказываюсь от работ в кино, в результат которых не верю.

— Расскажите о вашем персонаже в "Бешенстве".

— Я играю участкового, который приезжает на вызов для фиксации очередного случая гибели человека в результате нападения бешеного волка. И невольно он становится одним из главных участников противостояния людей и диких хищников.

— Сюжет основан на серии инцидентов в Амурской области, когда в результате нападения зараженных бешенством волков погибли люди. Взаимодействовали ли вы с реальными волками на съемках?

— Я, к сожалению, не взаимодействовал. Хотя хотелось. — Чем вам запомнилась поездка на Алтай, где снимали фильм? — Величественной и мудрой красотой! Это удивительный край! Побывав там, ты ждешь возвращения.

— Это ваша третья работа с Алексеем Серебряковым после фильмов "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" и "Ван Гоги". Расскажите о вашем тандеме. Общаетесь ли вы вне работы?

— Да, мы с Алексеем большие друзья, он помогает частенько нашему театру "ВелесО". Скоро выйдет еще одна картина, над которой мы совместно поработали — "Единица Монтевидео" режиссера Татьяны Лютаевой.

— В марте на Кинопоиске состоится премьера сериала "Король и Шут" с вашим участием — но о персонаже информации нигде нет. Это секрет? Есть ли здесь связь с вашим внешним сходством с Андреем Князевым?

— Нет, связи сходства тут нет. А персонаж настолько сложный, что еще не факт, что его не вырежут. Монтажный стол, как операционный: тут режут порою больше, чем хотелось бы.

— В российском кинематографе есть особая ниша фильмов о настоящей жизни в глубинке — с нищетой, алкоголем и безысходностью. Это навевает тоску и понимание, что так не должно быть, — но все равно привлекает. В чем секрет такого контента?

— Это наш менталитет.

— Вашим агентом является супруга Марта. Расскажите, как она справляется со своими задачами, какие профессиональные черты вы в ней цените?

— У меня было много агентов, с которыми я расставался, когда понимал, что в работе с проектами агент, как ни странно, всегда на стороне производства и студии. Я всегда задавался вопросом — а зачем тогда называться моим агентом (который в принципе должен отстаивать интересы актера)? Но обычно у "хороших агентов" много артистов - и внимания на всех, как правило, не хватает. А когда мы стали работать автономно, то все встало на свои места. Так что и тут не обходится без любви!

— В 2016 году вы открыли первый в России конно-драматический театр "ВелесО", в котором кони-артисты выступают без амуниции. Как вам удается мотивировать животных играть в спектаклях?

— Это тонкая работа, построенная на гармонии и радостном контакте. Чтобы добиться этого, нужно организовать правильное содержание, приближенное к естественному.

— Случались ли во время спектакля форс-мажоры, когда конь отказывается выполнять задачу?

— На это делается ставка у нас в театре. Мы ставим коня в такую ситуацию, где он проявляет свой характер и свои особенности. Но как он будет вести себя на спектакле — можно только догадываться.

— Известно ли вам, в других подобных театрах (например, во французском Zingaro) такое же гуманное отношение к лошадям?

— Без любви ни один конный театр невозможен.

— Чем увлекаются ваши дочери? Планируют ли они пойти по вашим стопам и стать артистами?