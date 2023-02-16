В Доме кинематографистов в Москве состоялась церемония прощания с народным артистом России, режиссером
Вадимом Абдрашитовым. 1/16 Актер Сергей Шакуров на церемонии прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым, 16 февраля 2023 года
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2/16 Актеры Валерий Баринов, Леонид Ярмольник (в центре слева направо) и специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (справа) на церемонии прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым, 16 февраля 2023 года 3/16 Церемония прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым в Большом зале Центрального Дома кинематографистов, 16 февраля 2023 года 4/16 Вдова Вадима Абдрашитова Нателла Тоидзе (в центре) на церемонии прощания с режиссером в Большом зале Центрального Дома кинематографистов, 16 февраля 2023 года
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5/16 Актриса театра и кино, телеведущая, телепродюсер Юлия Меньшова на церемонии прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым, 16 февраля 2023 года 6/16 Прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым в Большом зале Центрального Дома кинематографистов, 16 февраля 2023 года 7/16 Актер Сергей Маковецкий на церемонии прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым в Большом зале Центрального Дома кинематографистов, 16 февраля 2023 года
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8/16 Цветы у портрета Вадима Абдрашитова на церемонии прощания с режиссером в Большом зале Центрального Дома кинематографистов, 16 февраля 2023 года 9/16 Прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым в Большом зале Центрального Дома кинематографистов, 16 февраля 2023 года 10/16 Актер Станислав Любшин на церемонии прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым, 16 февраля 2023 года
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11/16 Режиссер Павел Лунгин на церемонии прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым, 16 февраля 2023 года 12/16 Портрет Вадима Абдрашитова на церемонии прощания с режиссером в Большом зале Центрального Дома кинематографистов, 16 февраля 2023 года 13/16 Актер, режиссер Всеволод Шиловский на церемонии прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым, 16 февраля 2023 года
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14/16 Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров на церемонии прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым, 16 февраля 2023 года 15/16 Вынос гроба с телом Вадима Абдрашитова после церемонии прощания с режиссером в Большом зале Центрального Дома кинематографистов, 16 февраля 2023 года 16/16 Вынос гроба с телом Вадима Абдрашитова после церемонии прощания с режиссером в Большом зале Центрального Дома кинематографистов, 16 февраля 2023 года
Режиссера похоронят на Троекуровском кладбище.
Вадима Абдрашитова не стало 12 февраля. Он умер в возрасте 78 лет из-за онкологического заболевания на фоне последствий коронавирусной инфекции.
Абдрашитов — обладатель кинопремий «Ника» и «Золотой орел». Он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Среди самых известных его фильмов — «Слово для защиты», «Охота на лис», «Магнитные бури», «Плюмбум, или Опасная игра», «Время танцора»,
«Поворот», «Остановился поезд», «Слуга» и другие.