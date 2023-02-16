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1 час назад

Маковецкий, Меньшова, Ярмольник: кто пришел проститься с режиссером Абдрашитовым

Газета.Ru

В Доме кинематографистов в Москве состоялась церемония прощания с народным артистом России, режиссером Вадимом Абдрашитовым.

1/16 Актер Сергей Шакуров на церемонии прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым, 16 февраля 2023 года
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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2/16 Актеры Валерий Баринов, Леонид Ярмольник (в центре слева направо) и специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (справа) на церемонии прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым, 16 февраля 2023 года
Фото: Максим Григорьев/ТАСС
3/16 Церемония прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым в Большом зале Центрального Дома кинематографистов, 16 февраля 2023 года
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
4/16 Вдова Вадима Абдрашитова Нателла Тоидзе (в центре) на церемонии прощания с режиссером в Большом зале Центрального Дома кинематографистов, 16 февраля 2023 года
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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5/16 Актриса театра и кино, телеведущая, телепродюсер Юлия Меньшова на церемонии прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым, 16 февраля 2023 года
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
6/16 Прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым в Большом зале Центрального Дома кинематографистов, 16 февраля 2023 года
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
7/16 Актер Сергей Маковецкий на церемонии прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым в Большом зале Центрального Дома кинематографистов, 16 февраля 2023 года
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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8/16 Цветы у портрета Вадима Абдрашитова на церемонии прощания с режиссером в Большом зале Центрального Дома кинематографистов, 16 февраля 2023 года
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
9/16 Прощание с режиссером Вадимом Абдрашитовым в Большом зале Центрального Дома кинематографистов, 16 февраля 2023 года
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
10/16 Актер Станислав Любшин на церемонии прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым, 16 февраля 2023 года
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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11/16 Режиссер Павел Лунгин на церемонии прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым, 16 февраля 2023 года
Фото: Максим Григорьев/ТАСС
12/16 Портрет Вадима Абдрашитова на церемонии прощания с режиссером в Большом зале Центрального Дома кинематографистов, 16 февраля 2023 года
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
13/16 Актер, режиссер Всеволод Шиловский на церемонии прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым, 16 февраля 2023 года
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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14/16 Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров на церемонии прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым, 16 февраля 2023 года
Фото: Максим Григорьев/ТАСС
15/16 Вынос гроба с телом Вадима Абдрашитова после церемонии прощания с режиссером в Большом зале Центрального Дома кинематографистов, 16 февраля 2023 года
Фото: Антон Денисов/РИА Новости
16/16 Вынос гроба с телом Вадима Абдрашитова после церемонии прощания с режиссером в Большом зале Центрального Дома кинематографистов, 16 февраля 2023 года
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Попрощаться с ним пришли больше 200 человек, в том числе коллеги, ученики, близкие и знакомые артиста. Среди них — режиссеры Алексей Учитель, Андрей Смирнов, Карен Шахназаров, писательница и кинокритик Алла Гербер, актеры Леонид Ярмольник и Валерий Баринов, актриса Юлия Меньшова.

Владимир Путин не смог посетить церемонию, но прислал венок и телеграмму с соболезнованиями. Телеграммы направили также министр культуры Ольга Любимова и премьер-министр Михаил Мишустин.

Режиссера похоронят на Троекуровском кладбище.

Вадима Абдрашитова не стало 12 февраля. Он умер в возрасте 78 лет из-за онкологического заболевания на фоне последствий коронавирусной инфекции.

Абдрашитов — обладатель кинопремий «Ника» и «Золотой орел». Он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Среди самых известных его фильмов — «Слово для защиты», «Охота на лис», «Магнитные бури», «Плюмбум, или Опасная игра», «Время танцора», «Поворот», «Остановился поезд», «Слуга» и другие.

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