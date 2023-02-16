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Актеры Валерий Баринов, Леонид Ярмольник (в центре слева направо) и специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (справа) на церемонии прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым, 16 февраля 2023 года