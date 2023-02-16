Флоренс Пью рассказала о съемках в «Дюне 2»

Флоренс Пью в «Дюне 2» играет принцессу Ирулан Коррино. Актриса недавно рассказала о съёмках и о дружбе с молодыми актёрами Тимоти Шаламе и Зендаей, которые в сиквеле вернулись к ролям Пола Атрейдеса и Чани Кайнз. Девушка также напомнила, что с ней в сиквеле «Дюны» играет звезда «Элвиса» Остин Батлер, которому доверили роль Фейд-Раута Харконнена.

Флоренс призналась, что ранее она работала в основном с актёрами, которые старше её. По её словам, она многому у них научилась и теперь рада, что её новые партнёры по площадке — Тимоти Шаламе, Зендая, Остин Батлер и другие. Актриса считает их замечательными людьми, настоящими профессионалами своего дела и своими друзьями: