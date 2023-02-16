Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
2 часа назад

Кристен Стюарт призналась, что не сама решила стать председателем жюри Берлинале

Газета.Ru

З2-летняя актриса, звезда «Сумерек» Кристен Стюарт на пресс-конференции перед началом Берлинского кинофестиваля призналась, что ее трясет. Актрису цитирует The Hollywwod Reporter.

Кристен Стюарт призналась, как стала членом жюри Берлинале
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Стюарт, ставшая председателем жюри, не стала скрывать волнения.

«Карты на стол, меня трясет. Под грузом ответственности я не ломаюсь, а жду не дождусь увидеть, кем мы будем в конце этого опыта. Я готова к тому, что все эти фильмы и люди изменят меня», — пообещала она.

При этом, отметила Стюарт, она не сама решила стать председателем жюри Берлинале.

«Я была шокирована, что мне позвонили. Это замечательная возможность показать прекрасные вещи в трудные времена», — сказала она.

Актеры,Кристен Стюарт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий