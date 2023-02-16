Кристен Стюарт призналась, как стала членом жюри Берлинале

З2-летняя актриса, звезда «Сумерек» Кристен Стюарт на пресс-конференции перед началом Берлинского кинофестиваля призналась, что ее трясет. Актрису цитирует The Hollywwod Reporter.
Стюарт, ставшая председателем жюри, не стала скрывать волнения.
«Карты на стол, меня трясет. Под грузом ответственности я не ломаюсь, а жду не дождусь увидеть, кем мы будем в конце этого опыта. Я готова к тому, что все эти фильмы и люди изменят меня», — пообещала она.
При этом, отметила Стюарт, она не сама решила стать председателем жюри Берлинале.
«Я была шокирована, что мне позвонили. Это замечательная возможность показать прекрасные вещи в трудные времена», — сказала она.