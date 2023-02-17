Леди Гага подверглась критике за образ Харли Квинн

Едва появился первый кадр из нового "Джокера" с Леди Гагой, как певица тут же подверглась массированной критике. Пользователи соцсетей заявляют: артистка не подходит на роль Харли Квинн, и создатели ленты совершили фатальную ошибку в кастинге.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Напомним, первый опубликованный кадр долгожданного сиквела довольно минималистичен. Видны только профили Хоакина Феникса в роли Джокера и Леди Гаги, которая играет Харли Квинн.

В комиксе Квинн, несмотря на свое прохладное отношение к учебе, смогла получить профессию психиатра, а затем устроилась в лечебницу, где познакомилась с Джокером. Ну а затем они стали творить вместе всякие злодейства.

Первый "Джокер" с Фениксом несколько отходит от линии комиксов в сторону злой социальной драмы, а причиной перевоплощения рядового мужчины с психическим заболеванием в безжалостного убийцу, стало сворачивание социальных программ в Готэме. Какой будет в сиквеле Харли Квинн, пока непонятно. Но пользователи уже сделали свой выбор.

В соцсетях Леди Гагу сравнивают с Марго Робби в "Отряде самоубийц", и отмечают, что певица проигрывает по всем статьям. Многие обращают внимание на выдающийся нос певицы, пишут, что в свои 36 она выглядит значительно старше своих лет.