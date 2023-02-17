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1 час назад

Леди Гага подверглась критике за образ Харли Квинн

Российская Газета

Едва появился первый кадр из нового "Джокера" с Леди Гагой, как певица тут же подверглась массированной критике. Пользователи соцсетей заявляют: артистка не подходит на роль Харли Квинн, и создатели ленты совершили фатальную ошибку в кастинге.

Леди Гага подверглась критике за образ Харли Квинн
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Напомним, первый опубликованный кадр долгожданного сиквела довольно минималистичен. Видны только профили Хоакина Феникса в роли Джокера и Леди Гаги, которая играет Харли Квинн.

В комиксе Квинн, несмотря на свое прохладное отношение к учебе, смогла получить профессию психиатра, а затем устроилась в лечебницу, где познакомилась с Джокером. Ну а затем они стали творить вместе всякие злодейства.

Первый "Джокер" с Фениксом несколько отходит от линии комиксов в сторону злой социальной драмы, а причиной перевоплощения рядового мужчины с психическим заболеванием в безжалостного убийцу, стало сворачивание социальных программ в Готэме. Какой будет в сиквеле Харли Квинн, пока непонятно. Но пользователи уже сделали свой выбор.

В соцсетях Леди Гагу сравнивают с Марго Робби в "Отряде самоубийц", и отмечают, что певица проигрывает по всем статьям. Многие обращают внимание на выдающийся нос певицы, пишут, что в свои 36 она выглядит значительно старше своих лет.

Ряд пользователей обещают бойкотировать новый фильм, и говорят, что Гага разрушила столь любимый ими образ Харли Квинн. А некоторые считают, что у создателей фильма не хватило бюджета пригласить в фильм Марго Робби, которая сейчас является самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда. К слову, сама Робби одобрила тот факт, что в фильме Харли Квинн играет Леди Гага.

Актеры,Отряд самоубийц,Хоакин Феникс,Марго Робби,Стефани Джерманотта,
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