Ян Цапник назвал два секрета успешных российских фильмов

Исполнитель одной из главных ролей в нашумевшем сериале о Федоре Шаляпине, актер Ян Цапник рассказал «Вечерней Москве», почему далеко не каждый проект в киноиндустрии имеет успех.

Фото: Кадр из сериала «Шаляпин» Кадр из сериала «Шаляпин»

По мнению актера, основой успешного российского фильма может быть только хороший сценарий.

«Есть поговорка: какой стол, такой и стул. (...) Потом уже — прекрасные артисты и хороший режиссер. И мудрый продюсер», — объяснил артист.

Цапник восхитился профессионализмом продюсера сериала «Шаляпин» – Кати Жуковой. По словам актера, она «и в жару, и в холод, и в дождь, и в снег» была на площадке с артистами. Такое отношение в киноиндустрии, отметил Цапник, большая редкость.

Еще один секрет успеха – это увлеченность проектом, равнодушие создателей может уничтожить даже самый потенциально успешный фильм, считает артист.

«Бюджет может быть три копейки, но если рвется душа, есть цель, все сплачиваются, люди работают по 17 часов — это дорогого стоит», — заявил Цапник.

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