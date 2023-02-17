Будина раскритиковала "Чебурашку" за навязывание ценностей Запада

Актриса Ольга Будина в беседе с kp.ru подвергла критике фильм «Чебурашка».
Артистка заявила, что комедия навязывает зрителям ценности Запада. По словам Будиной, в «Чебурашке» показаны только отрицательные герои и отрицательный образ российской семьи.
«Фильм заканчивается на том, что все герои остаются под покровительством Чебурашки, который им расскажет, как жить, чтобы не ссориться, как находить общий язык и так далее. Очень неприятный осадок остается. Не кажется ли вам, что это и есть прообраз искусственного интеллекта?» — говорит актриса.
Будина считает, что в фильмах должны быть не только отрицательные, но и положительные персонажи. «Очень просто понять, хороший фильм или плохой: найдите мне хотя бы одного человека, на которого вы бы хотели быть похожи в этом фильме», — посоветовала она.