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19 минут назад

Умер легендарный актер-рестлер Джерри Джарретт

Российская Газета

Скончался Джерри Джарретт, одна из самых больших легенд мира профессионального рестлинга.

Умер легендарный актер-рестлер Джерри Джарретт
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Джаретт был актером, каскадером, режиссером и продюсером, а также судьей и влиятельным промоутером. Нынешняя звезда рестлинга Джефф Джарретт - его сын, Халк Хоган - его протеже.

Джерри начал карьеру в 60-х, завоевал несколько чемпионских поясов. В 1977-м спортсмен ушел из NWA и основал собственную ассоциацию - CWA.

На счету Джерри - под сотню специализированных шоу, фильмов и сериалов. В том числе - семейная комедия с бедным Майклом Дж. Фоксом "Жизнь с Майки", "Глава государства" Криса Рока, "Отвязные каникулы" с Селеной Гомез и Джеймсом Франко.

Как сообщают профильные ресурсы, Джерретт отошел в возрасте 80 лет.

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