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2 часа назад

Чего лишил себя Эдриан Броуди ради роли в "Пианисте"

Катя Кобышева

Один из самых известных фильмов, посвященных Холокосту, - "Пианист" режиссера Романа Полански с Эдрианом Броуди в главной роли. Фильм был хорошо встречен и критикой, и зрителями, и даже подучил золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Чего лишил себя Эдриан Броуди ради роли в "Пианисте"
Фото: Кадр из фильма "Пианист"Кадр из фильма "Пианист"

"Рамблер" рассказывает, на что пришлось пойти Эдриану Броуди, чтобы максимально вжиться в роль.

Чтобы подготовиться к роли, Эдриан Броуди, конечно же, научился играть на фортепиано. В кадре играет действительно он. Но актер решил не останавливаться на уроках игры на инструменте. Он пошел дальше.

Ему хотелось постичь образ мышления человека, который потерял все в своей жизни - дом, семью, все привычные вещи и ритуалы. Для этого Эдриан Броуди продал машину, отдал квартиру и уехал, отключив все телефоны. Он расстался с любимой девушкой и перестал общаться с друзьями на долгих полгода.

Также ради роли актер решил похудеть. К моменту съемок в фильме его вес составлял 59 килограммов при росте 185 сантиметров. Он сбросил 14 килограммов.

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После окончания съемок возвращение к прежней жизни далось актеру нелегко. Он надолго погрузился в депрессию. За роль в фильме он получил "Оскара", став самым молодым актером за всю историю, выигравшим в номинации "Лучшая мужская роль". Эдриану Броуди тогда было всего 29 лет. Но даже эта награда не помогла ему быстрее прийти в себя.

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