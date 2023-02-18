Чего лишил себя Эдриан Броуди ради роли в "Пианисте"

Один из самых известных фильмов, посвященных Холокосту, - "Пианист" режиссера Романа Полански с Эдрианом Броуди в главной роли. Фильм был хорошо встречен и критикой, и зрителями, и даже подучил золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Фото: Кадр из фильма "Пианист" Кадр из фильма "Пианист"

"Рамблер" рассказывает, на что пришлось пойти Эдриану Броуди, чтобы максимально вжиться в роль.

Чтобы подготовиться к роли, Эдриан Броуди, конечно же, научился играть на фортепиано. В кадре играет действительно он. Но актер решил не останавливаться на уроках игры на инструменте. Он пошел дальше.

Ему хотелось постичь образ мышления человека, который потерял все в своей жизни - дом, семью, все привычные вещи и ритуалы. Для этого Эдриан Броуди продал машину, отдал квартиру и уехал, отключив все телефоны. Он расстался с любимой девушкой и перестал общаться с друзьями на долгих полгода.

Также ради роли актер решил похудеть. К моменту съемок в фильме его вес составлял 59 килограммов при росте 185 сантиметров. Он сбросил 14 килограммов.