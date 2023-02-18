Главная задача каждого актера – понять своего героя, погрузиться в его личность. Для того, чтобы заставить зрителя поверить в реальность экранного персонажа, необходимо практически придумать нового человека: его интересы, чувства и переживания.

Работая над фильмом “Шерлок Холмс”, актер Роберт Дауни младший ответственно подошел к изучению своего героя.

Перед началом съемок он прочитал все романы о легендарном детективе, а также несколько раз пересмотрел сериал, снятый по мотивам книги.

Подробнее о том, как Роберт Дауни младший готовился к роли Шерлока, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, зачем Роберт де Ниро работал таксистом.