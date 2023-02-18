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2 часа назад

Умер актер Александр Гусенков

Российская Газета

17 февраля скончался заслуженный артист РФ, советский и российский актер театра и ТВ Александр Гусенков. Об этом сообщили в Челябинском театре драмы, в труппу которого Александр Константинович пришел в 1967 году.

Умер актер Александр Гусенков
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Именно с нашим театром была связана вся творческая биография артиста. Лишь несколько последних лет, по причине тяжелой болезни, Александр Гусенков не выходил на родную сцену. И надо сказать, что его очень не хватало", - сказано в некрологе.

Коллеги запомнят актера как настоящего мастера комедийного жанра, сочетавшего искренность и теплоту, эксцентричность и интеллект.

Гусенков родился 9 января 1942 года, в 1963 году окончив Свердловское культпросветучилище, работал в Златоустовском драмтеатре. В 2007-м дебютировал на экранах - в детективной комедии "Дело было в Гавриловке", с Борисом Щербаковым.

Звание заслуженный артист РФ получил в 1998-м.

Актеры,Александр Гусенков,Борис Щербаков,
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