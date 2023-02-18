Дарья Мельникова вспомнила, что тяжело привыкала к популярности

Дарья Мельникова, которая сыграла Женю в сериале "Папины дочки", с трудом переживала популярность в подростковом возрасте. Об этом она рассказала в видеоподкасте "Просточеловек".
Мельникова стала известной в 15 лет. Сначала ей это нравилось, но позже актриса столкнулась с трудностями. Не получалось спокойно гулять как раньше, возникли проблемы с учебой. Дарья говорит, что с работой детей-актеров связано много нюансов, которые стоит прорабатывать с психологом.
"Я понимаю прекрасно тех детей, которые больше в профессию не возвращались. Нужно быть аккуратным с этим. Не могу сказать, что я спилась, но близка к этому", — пояснила актриса.
Сейчас Дарье 31 год, она мать двоих детей, играет в театре и кино. Актриса рассказывает, что перестала участвовать в съемках, чтобы получить профессию. Она считает, что от среднего образования у нее только восемь классов: в девятом она все время провела на съемочной площадке, а последние два года "закрыла" экстерном.
"Я пошла учиться и перестала сниматься, потому что понимала: если сейчас не получу профессию, то грош цена моей популярности. <...> До сих пор у меня есть внутренние барьеры, которые хочется расширить", — рассказала Дарья Мельникова.