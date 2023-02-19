10 знаменитостей, которые преуспели в бизнесе

Ничего тяжелее микрофона не держали? Как бы не так!

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Эти звезды — настоящие акулы бизнеса в самых разных сферах, от бургерных до брендов косметики и отелей.

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Марк Уолберг

Поклонники Марка Уолберга наверняка в курсе, что он совладелец сети Wahlburgers. «Фамильные» рестораны принадлежат актеру и его братьям. Впечатляющая фильмография не мешает предпринимательской деятельности, точнее, не мешает инвестировать в бизнес доходы со съемок. Марк также владеет долей в компании AQUAhydrate, которая выпускает воду с запатентованной смесью минералов.

Гвинет Пэлтроу

Регулярные скандалы и армия хейтеров не мешают Гвинет Пэлтроу зарабатывать деньги на оставшихся фанатах. Иск от покупателей вагинальных нефритовых яиц, критика сомнительных витаминов для беременных и «детокс»-салата с лососем не смогли потопить ее бизнес-империю, товары разлетаются как горячие пирожки.

Компанию Goop актриса запустила еще в 2008 году в качестве еженедельной рассылки с рекомендациями, как поддерживать красоту и вести здоровый образ жизни. Но зачем советовать чужие продукты, когда можно продавать свои? Так Goop превратился в полноценный интернет-магазин с разнообразными товарами — от фирменных БАДов до товаров для дома. Известно, что в июле 2018 года Goop стоил 250 миллионов долларов.

Эштон Катчер

Эштон Катчер — один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Кто-то скажет, вот и жил бы себе спокойно на гонорары. Однако актера такой расклад не устраивает — он активно инвестирует в мир технологий. Катчер вместе со своим деловым партнером учредил венчурный фонд Sound Ventures. Бизнес оценивается в сумму порядка 250 миллионов долларов. Более того, Эштон работал с Lenovo в качестве инженера по продуктам — сотрудничество касалось разработки приложения.

Джессика Альба

Звезда фильмов «Добро пожаловать в рай!», «Удачи, Чак!», «Интимный словарь» и других проектов на экране куда наивнее, чем в жизни. За 10-летний перерыв в актерской карьере Джессика Альба стала мамой и преуспела в бизнесе: стала соучредителем The Honest Company. Компания начинала как бренд экологически чистых детских товаров и безопасных средств для уборки дома, но вскоре в ассортименте появились и косметические средства. Джессика заявляла, что хотела создать бренд, который противостоял бы использованию агрессивных химикатов в чистящих средствах. Пиком успеха пока что был 2015 год, когда компания стоила почти два миллиарда долларов. Сейчас ее оценивают в 1,45 миллиарда долларов.

Роберт Де Ниро

Состояние голливудского актера оценивается в 500 миллионов долларов. Доход Роберту Де Ниро приносит не только долгая и успешная актерская карьера, но и разумные инвестиции. На сегодняшний день звезда «Таксиста» — совладелец сети роскошных ресторанов и отелей Nobu, а это более 40 заведений по всему миру! Кроме того, в его собственности часть четырехзвездочного отеля Greenwich в Нью-Йорке.

Рианна

Талантливая Рианна в бизнесе успешна не меньше, чем на сцене. Звезда закрепила за собой статус успешной бизнесвумен. В 2018 году она запустила бренд нижнего белья Savage x Fenty, который быстро завоевал популярность за счет инклюзивной концепции: максимально широкий модельный ряд и нестандартные для индустрии героини показов и рекламы приносят отдачу. Годом ранее, в свои 29, знаменитость представила сольный косметический бренд Fenty Beauty, ставший популярным благодаря разнообразию оттенков средств для кожи, которых со временем становится только больше.

Джессика Симпсон

Хитовая песня Джессики Симпсон «Эти ботинки созданы для прогулок» стала причиной резкого роста продаж красных ковбойских ботинок... По крайней мере, так говорят интернет-слухи. Звезда всегда интересовалась модой и выпустила коллекцию Jessica Simpson в 2006 году.

Ее бренд продает всевозможные товары — от багажа и одежды до парфюмерии, косметики и аксессуаров. Компания доказала свою успешность и превратилась в бизнес стоимостью в миллиард долларов. Прошло четыре года, а коллекция по-прежнему входит в число самых успешных предприятий знаменитостей.

Сестры Олсен

Легендарные сестры Олсен закончили актерскую карьеру на пике славы и всерьез занялись бизнесом. Сперва модницы сосредоточились на запуске премиум-бренда The Row. Люксовая марка одежды и аксессуаров хорошо зарекомендовала себя на рынке. Со временем бизнес расширился, и девушки вывели на рынок еще одну модную марку — Elizabeth And James.

Джей Зи

Супруг Бейонсе оказался проницательным бизнесменом. За его плечами не один проект, но самые успешные, пожалуй, компания Roc Nation, которая занимается полным сопровождением артистов от менеджмента до записи, и музыкальный потоковый сервис Tidal, который Jay-Z купил за 56 миллионов долларов. Всего спустя два года приобретение подорожало до 200 миллионов долларов.

Кайли Дженнер