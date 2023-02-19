Глава киновселенной DC объявит о большом кастинге

Новый глава киновселенной DC Джеймс Ганн поделится новостями о большом кастинге в ближайшие шесть месяцев. Об этом стало известно благодаря одному из фанатов, который который поинтересовался у Ганна кастингом.

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Учитывая, что «Супермен: Наследие» — первая лента обновлённой киновселенной DC, то, скорее всего, Ганн прежде всего начнёт прослушивать актёров на роль Кларка Кента.

Джеймс Ганн недавно заявил, что в ленте «Супермен: Наследие» он хочет рассказать сложную и многоуровневую историю становления Кларка Кента.