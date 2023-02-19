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Эванджелин Лилли назвала "кринжовой" свою роль в сериале "Остаться в живых"

Канадская актриса Эванджелин Лилли («Человек-муравей», трилогия «Хоббит») призналась, что плохо оценивает свою работу в сериале «Остаться в живых», который принес ей мировую известность. Об этом она рассказала в новом эпизоде подкаста журналиста канала MTV Джоша Хоровица «Happy Sad Confused».

Эванджелин Лилли назвала "кринжовой" свою роль в "Остаться в живых"
© Газета.Ru

По словам Лилли, актерский состав шоу устраивал вечеринки с совместным просмотром «Остаться в живых», и в тех случаях, когда дело доходило до эпизодов, сосредоточенных на ее героине Кейт, ей «хотелось свернуться калачиком в дыре и умереть», поскольку она понимала, что «плохо» играет. Артистка добавила, что до сих пор «кринжует» при виде себя в первых сезонах шоу.

Лилли призналась, что поворотным моментом стали съемки третьего сезона, когда она перестала паниковать, действовать наугад и мечтать, чтобы все поскорее закончилось, и решила по-настоящему попытаться освоить актерское ремесло.

Премьера «Остаться в живых» состоялась на канале ABC в 2004 году. Сериал продержался в эфире шесть сезонов и завершился в 2010-м.

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