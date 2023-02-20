На 86-м году жизни, 13 февраля, умер известный японский мультипликатор Рэйдзи Мацумото. Об этом сообщает телеканал NHK.

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Японский автор был создателем аниме и манги на тему научной фантастики — в частности, «Галактический экспресс 999», «Космический линкор Ямато», «Космический пират капитан Харлок».

Мацумото был удостоен Медали почета с пурпурной лентой в 2001 году и орденом Восходящего солнца в 2010 году. Смерть произошла от сердечной недостаточности.