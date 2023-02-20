Курт Кобейн: биография, причина смерти, необычные факты

Имя музыканта известно даже тем, кто никогда себя не причислял к фанатам Nirvana. "Рамблер" рассказывает, как Курт Кобейн стал кумиром миллионов и почему его не стало.

Курт Кобейн родился в 20 февраля 1967 году в небольшом американском городке Абердине в штате Вашингтон. Детство начиналось безоблачно, и он рос открытым, счастливым, веселым ребенком. Его отец работал механиком, а мама - воспитательницей, а затем официанткой в баре, а вот тетя и дядя были музыкантами, именно они и повлияли на Курта, чья музыка до сих пор заставляет биться быстрее сердца миллионов людей. Кстати, первую гитару Курту подарил именно его дядя. Хотя тетя опередила его, подарив на семилетие детскую ударную установку.

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Развод родителей сильно повлиял на Курта Кобейна. В десять лет он стал угрюмым и замкнутым, с отчимом наладить отношения не получилось, и мальчик чаще жил у родственников, чем у себя дома. А в 13 лет он успел попробовал первые наркотики, а к 19 перешел на тяжелые. Вообще он неважно себя чувствовал - хронический бронхит и боль в желудке были его постоянными спутниками. Как говорят, тяжелые вещества помогали ему притупить боль.

Музыкальная карьера

Первую группу Fecal Matter он создал в 1985 году, ребята продержались вместе год, а потом распались. Но вскоре - уже в 1987 году - родилась Nirvana, которая стремительно взлетела на все мыслимые и немыслимые вершины и до сих пор даже не думает их покидать. Путь к всемирной славе был недолгим, уже второй альбом группы - Nevermind, вышедший в 1991 году - получил всемирное признание, а песня Smells Like Teen Spirit попала на MTV и стала хитом. Хотя, если вдуматься, где Nirvana и где MTV - разные полюса. Но факт остается фактом. Кстати, сам Курт Кобейн был не рад свалившейся на него популярности, он не хотел был кумиром миллионов.

Личная жизнь

С Кортни Лав, по рассказам самой Кортни, они познакомились в 1989 году, она сразу обратила внимание на Курта Кобейна, но тот ее проигнорировал. Однако спустя время все сложилось, да так, что Кортни забеременела. В 1992 году они решили пожениться, и вскоре у них родилась дочка Фрэнсис.

Внезапная смерть

Официальная причина смерти - самоубийство. Тело музыканта нашел электрик, который пришел по вызову, но дверь ему не открыли. Тогда он через гараж поднялся в оранжерею и через стеклянную дверь увидел мужчину. Сначала ему показалось, что он спит, но рядом он заметил кровь и ружье. Электрик вызвал полицейских, которые быстро составили протокол и не стали ни в чем разбираться, тем более что рядом была предсмертная записка.