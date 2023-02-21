Роман Курцын: «Мне очень нравится играть дурачков»

Роман Курцын рассказал о съемках с Аленой Яковлевой, любви к буффонаде и приобретении частной школы из-за конфликтов с директором.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Актер и каскадер Роман Курцын пообщался с ведущими драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио», раскрыв подробности работы в новом комедийном сериале «Дурдом», где он сыграл одну из главных ролей. При этом на постерах фильма его нет, отметил Роман Курцын.

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«Мне кажется, они решили не позориться и не ставить меня на постеры, потому что я там очень дурацкий», — пошутил артист.

В сериале Роман появился в роли стриптизера, который находится на содержании у известной актрисы, роль которой сыграла Алена Яковлева.

«Доволен собой и Аленой Яковлевой. Мне кажется, нас надо выводить как лучшую кинопару», — заявил Роман.

В фильме много буффонады, а сам Курцын предстает в неожиданном для поклонников образе тупенького альфонса с длинными волосами.

«Я предложил этот парик, чтобы образ был более утрированный, чтобы над этим можно было посмеяться и получилось классно. Волосы играют шикарно, просто шикарно», — считает актер.

История о том, как жулик-риелтор продает большой дом сразу нескольким семьям, и абсолютно разные люди оказываются в условиях коммуналки, позволила Роману Курцыну от души повеселиться на съемочной площадке. По словам артиста, он просто обожает комедийные роли.

«Мне очень нравится играть дурачков — это забавно. Создает классное настроение. Меня все время спрашивают, почему я играю в комедиях чаще, чем в драмах или боевиках. Я люблю комедии, мне нравится, когда люди смотрят кино и им после этого хочется жить, когда у них настроение поднимается», — признался Роман ведущим шоу Денису Курочкину и Ивану Броневому.

Курцын прокомментировал также свой не по-зимнему яркий загар, привезенный из Шри-Ланки.

«Отдыхал, конечно, тоже. Но надо было посмотреть объекты — хочу там свое кино снять», — объяснил артист.

Так что в скором времени Роман может предстать уже в совсем новой для себя роли — режиссера, продюсера и автора сценария.

Среди других серьезных интересов актера — это образовательный процесс у детей. Курцын рассказал, что теперь он владелец частной образовательной школы в Ярославле. Таким образом он решил вопрос со сменой руководства в школе, где учился его сын Никита.