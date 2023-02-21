Умерла актриса из "Стартрека" Барбара Боссон

Скончалась американская актриса кино и ТВ Барбара Боссон, отметившаяся в ряде проектов, ставших культом. Среди них - "Козерог один", "Последний звездный боец", сериалы "Блюз Хилл-стрит" и "Звездный путь: Дальний космос 9".

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О смерти артистки, пять раз подряд номинировавшейся на премию "Эмми", сообщил в соцсети ее сын Джесси Бокко.

Боссон было 83 года. Причину мужчина не назвал.

Барбара Боссон родилась в 1939 году в Пенсильвании. В 1970-м вышла замуж за значительного продюсера и сценариста Стивена Бокко ("Коломбо", "Сумеречная зона"), в 80-е занимавшегося архиважной (что выясниться далеко не сразу) полицейской драмой "Блюз Хилл-стрит".