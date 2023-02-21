Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+9° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
32 минуты назад

Умерла актриса из "Стартрека" Барбара Боссон

Российская Газета

Скончалась американская актриса кино и ТВ Барбара Боссон, отметившаяся в ряде проектов, ставших культом. Среди них - "Козерог один", "Последний звездный боец", сериалы "Блюз Хилл-стрит" и "Звездный путь: Дальний космос 9".

Умерла актриса из "Стартрека" Барбара Боссон
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

О смерти артистки, пять раз подряд номинировавшейся на премию "Эмми", сообщил в соцсети ее сын Джесси Бокко.

Боссон было 83 года. Причину мужчина не назвал.

Барбара Боссон родилась в 1939 году в Пенсильвании. В 1970-м вышла замуж за значительного продюсера и сценариста Стивена Бокко ("Коломбо", "Сумеречная зона"), в 80-е занимавшегося архиважной (что выясниться далеко не сразу) полицейской драмой "Блюз Хилл-стрит".

Супруги активно работали вместе.

Актеры,Сумеречная зона,Барбара Боссон,Джесси Бокко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий