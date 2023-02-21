Скончался 28-летний актер Дженсен Панеттьери

28-летний американский актер Дженсен Паннетьери скончался 19 февраля в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.
Брат актрисы и экс-невесты украинского боксера Владимира Кличко Хайден Паннетьери был найден мертвым в своей квартире в городе Найак, штат Нью-Йорк.
Представитель артиста подтвердил его смерть, но причин называть не стал.
Как рассказал осведомленный источник, в последнее время актер испытывал трудности с карьерой.
"Он всю жизнь ходил по краю", — добавил инсайдер.
Юноша дебютировал кино еще в детстве в 2002 году. Играл в сериале "Ходячие мертвецы", фильмах "Тигриный рейс" и "Идеальная игра". Реализовал себя как художник-граффитист и регулярно публиковал свои работы в социальных сетях.