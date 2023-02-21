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1 час назад

Скончался 28-летний актер Дженсен Панеттьери

Газета.Ru

28-летний американский актер Дженсен Паннетьери скончался 19 февраля в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

Скончался 28-летний актер Дженсен Панеттьери
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Брат актрисы и экс-невесты украинского боксера Владимира Кличко Хайден Паннетьери был найден мертвым в своей квартире в городе Найак, штат Нью-Йорк.

Представитель артиста подтвердил его смерть, но причин называть не стал.

Как рассказал осведомленный источник, в последнее время актер испытывал трудности с карьерой.

"Он всю жизнь ходил по краю", — добавил инсайдер.

Юноша дебютировал кино еще в детстве в 2002 году. Играл в сериале "Ходячие мертвецы", фильмах "Тигриный рейс" и "Идеальная игра". Реализовал себя как художник-граффитист и регулярно публиковал свои работы в социальных сетях.

Актеры,Владимир Кличко,
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