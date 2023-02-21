Скончался 28-летний актер Дженсен Панеттьери

28-летний американский актер Дженсен Паннетьери скончался 19 февраля в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

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Брат актрисы и экс-невесты украинского боксера Владимира Кличко Хайден Паннетьери был найден мертвым в своей квартире в городе Найак, штат Нью-Йорк.

Представитель артиста подтвердил его смерть, но причин называть не стал.

Как рассказал осведомленный источник, в последнее время актер испытывал трудности с карьерой.

"Он всю жизнь ходил по краю", — добавил инсайдер.