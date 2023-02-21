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35 минут назад

Актриса Дружинина закаляется хождением босиком по снегу

Газета.Ru

Актриса и создательница "Гардемаринов" Светлана Дружинина пояснила журналистам свое увлечение ходить по снегу босиком. Слова артистки передает mk.ru.

Актриса Дружинина закаляется хождением босиком по снегу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам 87-летней Дружининой, хождение без обуви по снегу закаляет организм.

"Сейчас, конечно, я не буду выходить босиком, но вот поеду на дачу - похожу и отдохну немножко", - призналась актриса.

Дружинина вместе с супругом Анатолием Мукасеем посетила одну из светских кинопремьер в Москве.

Как передает mk.ru, их пара гармонично смотрелась на красной дорожке: актриса надела приталенный пиджак с цветами, а на Мукасее красовался свитер с принтом из разноцветных ромбов.

Актеры,Светлана Дружинина,
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