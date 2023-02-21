Блум хочет вернуться к своему герою из "Пиратов Карибского моря"

Актер Орландо Блум заявил, что был бы не против вновь сыграть Уилла Тернера из "Пиратов Карибского моря". Подробностями артист поделился в интервью изданию Parade.
Блум вспомнил, что ему удалось вернуться к роли Леголаса в "Хоббите" спустя 10 лет после "Властелина колец". Поэтому он был бы не прочь посмотреть на то, как его герой Уилл Тернер из "Пиратов Карибского моря" выглядит сегодня.
"Он был таким серьезным парнем, но после того, как он столько времени барахтался на дне океана и столько всего пережил, было бы интересно посмотреть, как он всплывет на поверхность и на что он будет похож", – поделился актер.