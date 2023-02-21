Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
1 час назад

Актер Орландо Блум хочет вернуться к своему герою из "Пиратов Карибского моря"

Мария Иглина

Актер Орландо Блум заявил, что был бы не против вновь сыграть Уилла Тернера из "Пиратов Карибского моря". Подробностями артист поделился в интервью изданию Parade.

Блум хочет вернуться к своему герою из "Пиратов Карибского моря"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Блум вспомнил, что ему удалось вернуться к роли Леголаса в "Хоббите" спустя 10 лет после "Властелина колец". Поэтому он был бы не прочь посмотреть на то, как его герой Уилл Тернер из "Пиратов Карибского моря" выглядит сегодня.

Орландо Блум показал фигуру и рассказал о сложностях с невестой

"Он был таким серьезным парнем, но после того, как он столько времени барахтался на дне океана и столько всего пережил, было бы интересно посмотреть, как он всплывет на поверхность и на что он будет похож", – поделился актер.

Ранее Джеймс Кэмерон заявил, что хочет, чтобы "Бэтмена" сняла женщина.

Актеры,Бэтмен,Джеймс Кэмерон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий