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1 минуту назад

Хью Джекман продолжает усиленно готовиться к «Дэдпулу 3»

Чемпионат.com

В начале февраля Хью Джекман показал свою физическую форму во время подготовки к «Дэдпулу 3». Актёр уже набрал приличную массу и накачал мышцы. Недавно Джекман выложил небольшой отрывок на одной из тренировок.

В ролике можно увидеть, как Хью усиленно тренируется и приседает с гантелей. Актёр прокомментировал ролик шуточно и отметил, что это плата за багет с маслом, тарт татен (яблочный пирог) и многое другое.

В третьем «Дэдпуле» Джекман исполнит роль Росомахи. Его персонаж встретится с Уэйдом Уилсоном и они явно не поладят. Сюжет ленты держится в секрете.

Режиссёром «Дэдпула 3» выступит Шон Леви. Кто ещё сыграет в ленте, помимо Джекмана и Райана Рейнольдса, неизвестно. Фильм выйдет в прокат 8 ноября 2024 года.

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