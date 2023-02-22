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1 час назад

Умер актер из "Убить дракона" и "На углу у Патриарших" Борис Чунаев

Российская Газета

Заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев умер на 86-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова", где Чунаев работал с 1967 года.

Умер актер из "Убить дракона" и "На углу у Патриарших"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Коллеги и друзья скорбят вместе с близкими и родными. Память о замечательном актере сохранится в наших сердцах и в сердцах зрителей", - говорится в сообщении.

Кроме театральных работ, на счету Чунаева - несколько ролей в кино. В 1967 году он дебютировал в фильме "Генерал Рахимов", сыграв роль Сёмкина.

Также в его фильмографии - роли в фильмах "Убить дракона", "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского", "На углу у Патриарших" и других.

Актеры,Борис Чунаев,
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