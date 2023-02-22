Умер актер из "Убить дракона" и "На углу у Патриарших"

Заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев умер на 86-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова", где Чунаев работал с 1967 года.

Фото: Российская Газета Российская Газета

"Коллеги и друзья скорбят вместе с близкими и родными. Память о замечательном актере сохранится в наших сердцах и в сердцах зрителей", - говорится в сообщении.

Кроме театральных работ, на счету Чунаева - несколько ролей в кино. В 1967 году он дебютировал в фильме "Генерал Рахимов", сыграв роль Сёмкина.