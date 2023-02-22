Воробьев заявил, что у него часто рвутся брюки из-за импровизации в шоу

Певец и телеведущий Алексей Воробьев поделился с изданием «Вокруг ТВ» впечатлениями от участия в новом сезоне шоу «Страна талантов».
Воробьев признался, что у него часто рвутся брюки на съемках программы. Он пошутил, что одежда «не выдерживает их уникальных и креативных импровизаций» и лопается по швам. «Мне лучше бы было выходить в спортивной форме», — заявил музыкант.
В «Страну талантов» участники прибыли из различных регионов России, чтобы проявить свои творческие способности. Ведущий проекта — Алексей Воробьев. Члены жюри — Егор Дружинин, Надежда Бабкина, Ярослав Сумишевский.
Ранее Воробьев пожаловался на «дедовщину» со стороны артиста Филиппа Киркорова в шоу «Маска».