Серябкина назвала Бурунова своим "любимым парнем"

Певица Ольга Серябкина рассказала в социальных сетях, что снялась в шоу «ОКнутые люди».

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Серябкина призналась, что приняла предложение о съемках ради своего «любимого парня», который выступил в роли ведущего. Известно, что вести проект будет актер Сергей Бурунов.

Шеф-повар Константин Ивлев также принял участие в программе. Он назвал певицу «самым лучшим партнером», а Бурунова – «клевым шоуменом».

Ранее Серябкина и Бурунов сотрудничали вместе. Актер снялся в клипе артистки на песню «Дядя Гена».