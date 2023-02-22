Серябкина назвала Бурунова своим "любимым парнем"

Певица Ольга Серябкина рассказала в социальных сетях, что снялась в шоу «ОКнутые люди».
Серябкина призналась, что приняла предложение о съемках ради своего «любимого парня», который выступил в роли ведущего. Известно, что вести проект будет актер Сергей Бурунов.
Шеф-повар Константин Ивлев также принял участие в программе. Он назвал певицу «самым лучшим партнером», а Бурунова – «клевым шоуменом».
Ранее Серябкина и Бурунов сотрудничали вместе. Актер снялся в клипе артистки на песню «Дядя Гена».
В феврале Серябкина заявила, что не принимает таблетки для похудения. Она рассказала, что старается не переедать и не есть после шести.