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44 минуты назад

Умер ведущий актер театра «Ленком» Борис Чунаев

Национальная Служба Новостей

Народный артист РСФСР, ведущий актер московского театра «Ленком Марка Захарова» Борис Чунаев скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

Умер ведущий актер театра «Ленком»
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

Отмечается, что Чунаев был талантливым исполнителем ролей в знаменитых спектаклях «Тиль», «Поминальная молитва», «Диктатура совести», «Пролетая над гнездом кукушки», а также «Юнона и Авось».

Так, Борис Чунаев пришел в «Ленком» в 1967 году после окончания Школы-студии МХАТ. При этом в том же 67-м году артист дебютировал в кино, исполнив роль Семкина в фильме «Генерал Рахимов»,

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