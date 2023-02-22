Зависимость в 13 и бесконечные романы: как зажигала Дрю Бэрримор

Голливудской красавице Дрю Бэрримор 22 февраля исполняется 48 лет. "Рамблер" расскажет о ее детских ошеломительных успехах, лечении от алкоголизма и бесконечных коротких романах.

Фото: Кадр из фильма "50 первых поцелуев" Кадр из фильма "50 первых поцелуев"

Детство на экранах

Кадр из фильма

Дрю Бэрримор происходит из семьи с несколькими поколениями известных актеров. (ее дедушка - Джон Бэрримор). Она снялась в нескольких телевизионных фильмах, прежде чем дебютировала в кино.

В 1982 году Дрю прославилась ролью очаровательной Герти в блокбастере Стивена Спилберга "Инопланетянин". Позже в том же году Бэрримор в возрасте семи лет стала самой юной ведущей телешоу «Субботним вечером в прямом эфире» . В 1984 году она появилась в триллере Firestarter — экранизация романа Стивена Кинга. За роль в картине «Непримиримые разногласия» она получила номинацию на «Золотой глобус».

Роли Бэрримор в подростковом возрасте стали более жесткими, возможно, из-за того, что этот возраст на самом деле был для нее более беспокойным.

Как она писала в своей автобиографии «Потерянная маленькая девочка» (1990), уже к 13 годам ей пришлось лечиться от злоупотребления наркотиками и алкоголем.

Кадр из фильма

В начале 1990-х она сыграла эффектную роль в картине "Ядовитый плющ" (1992), за тем жестокую Аниту Минтир в картине "Без ума от оружия" (1992), за которую она получила еще одну номинацию на «Золотой глобус» и главную роль в телефильме "История Эми Фишер" (1993), основанный на реальной истории девочки-подростка, застрелившей жену своего любовника.

Своя компания

В 1995 году карьера Бэрримор изменилась с образованием собственной продюсерской компании Flower Films. В следующем году она также привлекла внимание своей работой в мюзикле Вуди Аллена "Все говорят, что я люблю тебя" и триллере Уэса Крэйвена "Крик" .

В 1998 году Бэрримор перешла к жанру романтическая комедия, в котором мы привыкли видеть ее сейчас. Дрю снялась в роли скромной официантки Джулии, которая разрывается между грубым женихом и забавной и внимательным певцом-другом (которого играет Адам Сэндлер). Она сыграла в романтических картинах История вечной любви (1998) и "Нецелованная" (1999), где она также выступила в роди исполнительного продюсера.

Бэрримор продюсировала и снималась в культовой картине "Ангелы Чарли" (2000). Затем в списке Дрю оказалось еще много признанных зрителями фильмов.

Бэрримор основала косметический лейбл Flower совместно с розничным продавцом Walmart в 2013 году. Среди ее книг - Rebel Homemaker: Food, Family, Life (2021; написана вместе с Пилар Вальдес), книга о стиле жизни, в которую входят рецепты и личные истории. «Потерянная маленькая девочка» (1990) и «Дикий цветок» (2015) — это мемуары.

Личная жизнь

В 1991 году Бэрримор помолвилась с внуком театрального продюсера Леланда Хейворда, Леландом III. Через несколько месяцев помолвка была расторгнута. С 1992 по 1993 год она была помолвлена с актером и певцом Джейми Уолтерсом, но позже пара распалась.

В 19994 году Бэрримор вышла замуж за владельца бара из Лос-Анджелеса Джереми Томаса. Но и эти отношения не продлились долго - она подала на развод с ним менее чем через два месяца.

В конце 1994 года Бэрримор начала встречаться с гитаристом Hole Эриком Эрландсоном, а в 1999 году — с ведущим MTV и комиком Томом Грином. Дрю и Том помолвились в июле 2000 года и поженились год спустя. Вместе они снялись в «Ангелах Чарли». Грин подал на развод в декабре 2001 году.

В 2002 году Бэрримор начала встречаться с барабанщиком The Strokes Фабрицио Моретти вскоре после того, как они познакомились на концерте. Их отношения закончились в январе 2007 года.

В начале 2011 года Бэрримор начала встречаться с арт-консультантом Уиллом Копельманом, сыном бывшего главного операционного директора Chanel Ари Л. Копельмана.

Они поженилась 2 июня 2012 года в

Калифорнии, а четыре дня спустя свадебное фото пары появилось на обложке журнала People. У них есть две дочери: Олив (2012 г.р.) и Фрэнки (2014 г.р.). 2 апреля 2016 г. Бэрримор и Копельман заявили о расставании.

В интервью Contactmusic.com в 2003 году Бэрримор сказала, что женщины ей тоже нравятся в сексуальном плане.