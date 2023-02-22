Объявлена первая роль Уиттакер после ухода из "Доктора Кто"

Актриса Джоди Уиттакер, сыгравшая главную роль в нескольких сезонах сериала "Доктор Кто" появится в драматическом сериале для Paramount + под названием "Одна ночь". Об этом сообщает Express.

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Джоди Уиттакер, а также Николь да Силва и Яэль Стоун сыграют трех подруг, одна из которых становится известной писательницей. Популярность ей приносит произведение, в основе которого лежит личная трагедия одной из подруг. В течение шести серий героини будут выяснять, где проходят границы между личным и общественным, и на каких условиях можно было публиковать эту историю. Зрителям обещают невероятное эмоциональное и экзистенциальное напряжение.