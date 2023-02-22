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38 минут назад

Объявлена первая роль Джоди Уиттакер после ухода из "Доктора Кто"

Российская Газета

Актриса Джоди Уиттакер, сыгравшая главную роль в нескольких сезонах сериала "Доктор Кто" появится в драматическом сериале для Paramount + под названием "Одна ночь". Об этом сообщает Express.

Объявлена первая роль Уиттакер после ухода из "Доктора Кто"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Джоди Уиттакер, а также Николь да Силва и Яэль Стоун сыграют трех подруг, одна из которых становится известной писательницей. Популярность ей приносит произведение, в основе которого лежит личная трагедия одной из подруг. В течение шести серий героини будут выяснять, где проходят границы между личным и общественным, и на каких условиях можно было публиковать эту историю. Зрителям обещают невероятное эмоциональное и экзистенциальное напряжение.

Напомним, Джоди Уиттакер с 2017 года играла Тринадцатого Доктора. Эта реинкарнация главного героя была воспринята неоднозначно, кому-то не понравилась Уиттакер в образе Доктора, кто-то, наоборот, был в восторге. Сотрудничество актрисы с проектом завершилось в прошлом году, осенью увидел свет 13-й сезон сериала, а также вышли два спецвыпуска. Новым Доктором стал темнокожий актер Шути Гатва, известный по сериалу "Половое воспитание".

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