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23 минуты назад

Умер актер из "Высшей лиги" Крис Чессер

Российская Газета

Скончался Крис Чессер, американский артист, в первую очередь известный по спортивной комедии 1989 года с Чарли Шином "Высшая лига". Чессер спродюсировал картину и сыграл в ней.

Умер актер из "Высшей лиги" Крис Чессер
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Всего на счету Чессера порядка двух десятков проектов - "Всё могу" с Пеггом и Бекинсейл, "Кровавая работа", "Сокровище Амазонки" со Скалой, "Заложники" - опять с Шинном, "Глаза ангела" с Траволтой.

Актер и продюсер отошел в своем доме в Лос-Анджелесе на 75-м году жизни еще 2 февраля, но его братья Алан и Стив сообщили об этом в соцсети только сегодня ночью. Причина и обстоятельства не названы.

Чессер начал карьеру в шоу-бизнесе в Нью-Йорке в середине 70-х как руководитель отдела международной дистрибуции Columbia Pictures.

Актеры,Кровавая работа,Сокровище Амазонки,Заложники,Чарли Шин,
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