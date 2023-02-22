Умер актер из "Высшей лиги" Крис Чессер

Скончался Крис Чессер, американский артист, в первую очередь известный по спортивной комедии 1989 года с Чарли Шином "Высшая лига". Чессер спродюсировал картину и сыграл в ней.
Всего на счету Чессера порядка двух десятков проектов - "Всё могу" с Пеггом и Бекинсейл, "Кровавая работа", "Сокровище Амазонки" со Скалой, "Заложники" - опять с Шинном, "Глаза ангела" с Траволтой.
Актер и продюсер отошел в своем доме в Лос-Анджелесе на 75-м году жизни еще 2 февраля, но его братья Алан и Стив сообщили об этом в соцсети только сегодня ночью. Причина и обстоятельства не названы.
Чессер начал карьеру в шоу-бизнесе в Нью-Йорке в середине 70-х как руководитель отдела международной дистрибуции Columbia Pictures.