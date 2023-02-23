Звезду сериала «Эйфория» разыскивает полиция

Похоже, роль плохого мальчика Феско в мегахите «Эйфория» понравилась Ангусу Клауду так сильно, что и в жизни молодой актер решил себя не сдерживать. Теперь власти Калифорнийского дорожного патруля ждут актера на серьезный разговор в связи с совершенным наездом, в котором он мог быть замешан.

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Согласно источнику таблоида TMZ, Клауд и его друг катались на внедорожнике по Лос-Анджелесу, когда они якобы врезались в Toyota сзади, а затем сбежали с места происшествия, заехав на ближайшую парковку. Когда свидетель произошедшего, лично знавший людей в Toyota, попытался последовать за ними на эту стоянку, нарушители спокойствия и вовсе уехали. Сообщается, что один из пассажиров получил травмы, но, к счастью, отделался лишь синяками.