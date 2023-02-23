Звезду сериала «Эйфория» разыскивает полиция

Похоже, роль плохого мальчика Феско в мегахите «Эйфория» понравилась Ангусу Клауду так сильно, что и в жизни молодой актер решил себя не сдерживать. Теперь власти Калифорнийского дорожного патруля ждут актера на серьезный разговор в связи с совершенным наездом, в котором он мог быть замешан.
Согласно источнику таблоида TMZ, Клауд и его друг катались на внедорожнике по Лос-Анджелесу, когда они якобы врезались в Toyota сзади, а затем сбежали с места происшествия, заехав на ближайшую парковку. Когда свидетель произошедшего, лично знавший людей в Toyota, попытался последовать за ними на эту стоянку, нарушители спокойствия и вовсе уехали. Сообщается, что один из пассажиров получил травмы, но, к счастью, отделался лишь синяками.
Источники в правоохранительных органах сообщили, что 24-летний Клауд официально не является подозреваемым, но его имя упоминалось в связи с наездом. «Полицейские хотят поговорить с ним, чтобы определить, несет ли он ответственность за крушение», — пишет издание. Мы, конечно, понимаем, что Ангус работает по системе Станиславского, но совершенно необязательно так вживаться в роль — у нас еще третий сезон «Эйфории» на носу!