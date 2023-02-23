Дорохов рассказал, из-за какой внешней особенности комплексовал

Юморист Денис Дорохов впервые рассказал о комплексах и травле, связанных с заячьей губой. Это произошло в подкасте его коллеги Ивана Абрамова.

Фото: Кадр из шоу "Музыкальная интуиция" Кадр из шоу "Музыкальная интуиция"

По словам Дорохова, в детстве он не знал, что его заячья губа — заболевание. Родители говорили, что это шрам, которые остался от давней травмы. Сверстники травили его за внешнюю непохожесть на других, часто доходило до драк.

Во взрослом возрасте Денис по-разному боролся с комплексом. Сделал несколько операций, чтобы губа перестала быть заячьей, старался принять себя таким, какой есть, и сходил на собрание родителей детей с таким же диагнозом.

"Я и внешне плакал нормально, но внутри… Просто не мог остановиться. Это была истерика", — рассказал Дорохов.

Несмотря на то что Денис уже принял свою внешность и сделал ее визитной карточкой, он все равно обращает внимание на некоторые высказывания в свой адрес. Так, его задевают слова "заяц" и "урод".