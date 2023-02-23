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38 минут назад

Комик Денис Дорохов рассказал о внешней особенности, из-за которой комплексовал

Мира Маркина

Юморист Денис Дорохов впервые рассказал о комплексах и травле, связанных с заячьей губой. Это произошло в подкасте его коллеги Ивана Абрамова.

Дорохов рассказал, из-за какой внешней особенности комплексовал
Фото: Кадр из шоу "Музыкальная интуиция"Кадр из шоу "Музыкальная интуиция"

По словам Дорохова, в детстве он не знал, что его заячья губа — заболевание. Родители говорили, что это шрам, которые остался от давней травмы. Сверстники травили его за внешнюю непохожесть на других, часто доходило до драк.

Во взрослом возрасте Денис по-разному боролся с комплексом. Сделал несколько операций, чтобы губа перестала быть заячьей, старался принять себя таким, какой есть, и сходил на собрание родителей детей с таким же диагнозом.

"Я и внешне плакал нормально, но внутри… Просто не мог остановиться. Это была истерика", — рассказал Дорохов.

Несмотря на то что Денис уже принял свою внешность и сделал ее визитной карточкой, он все равно обращает внимание на некоторые высказывания в свой адрес. Так, его задевают слова "заяц" и "урод".

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Ранее о причинах травли в советское время рассказал шоумен Сергей Зверев.

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