Олег Янковский: биография, культовые роли, личная жизнь

Знаменитый актер Олег Янковский стал последним народным артистом СССР. Он был успешен и в кино, и в театре, причем не только в своей стране, но и за рубежом.

Фото: Кадр из фильма "Тот самый Мюнхгаузен" Кадр из фильма "Тот самый Мюнхгаузен"

"Рамблер" вспоминает, как жил и работал великий актер и чем сейчас занимаются его дети.

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Олег Янковский родился 23 февраля 1944 года в Казахстане, куда был отправлен в ссылку его отец, происходивший из дворянского рода. Позже он был репрессирован, поэтому Олег Янковский почти не помнил его в детстве, а пообщаться с ним смог лишь не задолго до его смерти.

Олега и двоих его братьев воспитывала мать, которая мечтала стать балериной, но работала бухгалтером. Из Казахстана они перебрались в Саратов, где внуками занималась бабушка. В подростковом возрасте Олег уехал к старшему брату в Минск, где впервые вышел на театральную сцену. И с тех пор заболел театром.

Однако же в Саратов пришлось вернуться, чтобы доучиться в школе. Изначально Олег Янковский хотел поступать в медицинский чтобы была возможность хорошо зарабатывать, но случайно зашел в театральное училище, куда его взяли без экзаменов. Сначала он в это даже не поверил и только ближе к сессии начал ходит на занятия.

Там же он познакомился со своей будущей женой Людмилой Зориной, они быстро поженились, а после окончания училища, его взяли в саратовский драматический театр, благодаря содействию жены.

Когда театр был с гастролями во Львове, актера в одном из кафе заметил Владимир Басов и предложил пройти пробы в сериал "Щит и меч". Янковского утвердили на роль, а после выхода первой серии он проснулся знаменитым.

В 1970-годы Янковский активно снимался. Его культовые роли зрители помнят и любят до сих пор. "Служили два товарища", "Звезда пленительного счастья", "Я, Франциск Скорина", "Сладкая женщина", "Обыкновенное чудо", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и, конечно же "Тот самый Мюнхгаузен" - вот далеко неполный список фильмов, которые обязательно стоит смотреть.

Из саратовского театра Янковский перебрался в Москву, его пригласил Марк Захаров в свой знаменитый "Ленком".

Картина Тарковского "Ностальгия", в которой также сыграл Янковский, была отмечена наградой на Каннском кинофестивале. В 1990-х годах Янковский успел поиграть во французском театре по приглашению режиссера, а также снять в фильме английского режиссера Салли Поттер "Человек, который плакал" вместе с Джонни Деппом, Кристиной Риччи и Кейт Бланшетт.

В 1986 году у Олега Янковского и Людмилы Зориной родился сын Филипп, который также пошел по стопам родителей. Внук и внучка Янковского - Иван и Елизавета - также стали актерами.