Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+19° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Олег Янковский: биография, культовые роли, личная жизнь

Катя Кобышева

Знаменитый актер Олег Янковский стал последним народным артистом СССР. Он был успешен и в кино, и в театре, причем не только в своей стране, но и за рубежом.

Олег Янковский: биография, культовые роли, личная жизнь
Фото: Кадр из фильма "Тот самый Мюнхгаузен"Кадр из фильма "Тот самый Мюнхгаузен"

"Рамблер" вспоминает, как жил и работал великий актер и чем сейчас занимаются его дети.

Видео дня

Олег Янковский родился 23 февраля 1944 года в Казахстане, куда был отправлен в ссылку его отец, происходивший из дворянского рода. Позже он был репрессирован, поэтому Олег Янковский почти не помнил его в детстве, а пообщаться с ним смог лишь не задолго до его смерти.

Олега и двоих его братьев воспитывала мать, которая мечтала стать балериной, но работала бухгалтером. Из Казахстана они перебрались в Саратов, где внуками занималась бабушка. В подростковом возрасте Олег уехал к старшему брату в Минск, где впервые вышел на театральную сцену. И с тех пор заболел театром.

Однако же в Саратов пришлось вернуться, чтобы доучиться в школе. Изначально Олег Янковский хотел поступать в медицинский чтобы была возможность хорошо зарабатывать, но случайно зашел в театральное училище, куда его взяли без экзаменов. Сначала он в это даже не поверил и только ближе к сессии начал ходит на занятия.

Там же он познакомился со своей будущей женой Людмилой Зориной, они быстро поженились, а после окончания училища, его взяли в саратовский драматический театр, благодаря содействию жены.

Когда театр был с гастролями во Львове, актера в одном из кафе заметил Владимир Басов и предложил пройти пробы в сериал "Щит и меч". Янковского утвердили на роль, а после выхода первой серии он проснулся знаменитым.

В 1970-годы Янковский активно снимался. Его культовые роли зрители помнят и любят до сих пор. "Служили два товарища", "Звезда пленительного счастья", "Я, Франциск Скорина", "Сладкая женщина", "Обыкновенное чудо", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и, конечно же "Тот самый Мюнхгаузен" - вот далеко неполный список фильмов, которые обязательно стоит смотреть.

Из саратовского театра Янковский перебрался в Москву, его пригласил Марк Захаров в свой знаменитый "Ленком".

Картина Тарковского "Ностальгия", в которой также сыграл Янковский, была отмечена наградой на Каннском кинофестивале. В 1990-х годах Янковский успел поиграть во французском театре по приглашению режиссера, а также снять в фильме английского режиссера Салли Поттер "Человек, который плакал" вместе с Джонни Деппом, Кристиной Риччи и Кейт Бланшетт.

В 1986 году у Олега Янковского и Людмилы Зориной родился сын Филипп, который также пошел по стопам родителей. Внук и внучка Янковского - Иван и Елизавета - также стали актерами.

Не стало актера в 2009 году, он долго и тяжело болел, но болезнь удалось выявить лишь на последней стадии. Ему было всего 65 лет. До самых последних дней он продолжал выходить на сцену.

Актеры,Человек, который плакал,Сладкая женщина,Тот самый Мюнхгаузен,Звезда пленительного счастья,Салли Поттер,Людмила Зорина,Владимир Басов,Кристина Риччи,Олег Янковский,Марк Захаров,Джонни Депп,Кейт Бланшетт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий