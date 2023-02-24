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1 час назад

Суд разрешил Болдуину сниматься в фильме после убийства оператора

Национальная Служба Новостей

Суд в Соединенных Штатах разрешил голливудскому актеру Алеку Болдуину продолжить съемки в фильме, в неумышленном убийстве оператора которого он обвиняется, сообщает Variety.

Суд разрешил Болдуину сниматься в фильме после убийства
Фото: Nsn.fmNsn.fm

Болдуину также разрешили общаться со свидетелями по своему делу, в том числе с режиссером Джоэлем Соузой, но запретили обсуждать стрельбу. Съемки должны возобновиться весной в штате Монтана.

В 2021 году актер во время репетиции на съемках вестерна «Раст» выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. Погибла уроженка Украины Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза получил тяжелые ранения. По словам Болдуина, выстрел произошел самопроизвольно.

Актеры,Галина Хатчинс,
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