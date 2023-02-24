Суд разрешил Болдуину сниматься в фильме после убийства

Суд в Соединенных Штатах разрешил голливудскому актеру Алеку Болдуину продолжить съемки в фильме, в неумышленном убийстве оператора которого он обвиняется, сообщает Variety.

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Болдуину также разрешили общаться со свидетелями по своему делу, в том числе с режиссером Джоэлем Соузой, но запретили обсуждать стрельбу. Съемки должны возобновиться весной в штате Монтана.