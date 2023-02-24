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12 минут назад

Алексей Серебряков резко ответил журналистке на премьере фильма «Бешенство»

Мира Маркина

Российский актер Алексей Серебряков, сыгравший главную роль в драме Дмитрия Дьяченко «Бешенство», посетил премьерный показ фильма. Однако его стиль общения с журналистами удивил присутствующих, сообщает «Московский комсомолец».

На видео, опубликованном редакцией, запечатлен момент выхода артиста к прессе. Журналистка задала вопрос Серебрякову, как съемочная группа работала в сильные морозы на Алтае. Актер ответил кратко:

«Кверху каком».

Актер в последние годы редко общается с прессой. Поэтому согласие ответить на вопросы журналистов последние проигнорировать не могли. Однако диалог не получился.

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Напомним, центральным событием сюжета картины «Бешенство» стала эпидемия волчьего бешенства в сибирской деревне. Создатели не скрывают, что в основу сценария лег реальный случай эпидемии бешенства волков, зафиксированный в 2019 году в Амурской области.

Ранее «Рамблер» рассказывал о новой роли звезды «Ходячих мертвецов».

Актеры,Видео,Алексей Серебряков,Дмитрий Дьяченко,
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