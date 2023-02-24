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2 часа назад

Алексей Серебряков устроил скандал на красной дорожке

WomanHit.ru

Актер давно известен нелюбовью к журналистам, вот и на этот он не смог сдержаться.

Алексей Серебряков устроил скандал на красной дорожке
Фото: 0WomanHit.ru - МК0WomanHit.ru - МК

В Москве прошла закрытая премьера нового фильма от создателя «Чебурашки». Главную роль в триллере сыграл Алексей Серебряков, актер с чуткой нервной системой. Хотя участие Серебрякова в любой картине — почти гарантия ее успеха, однако привлечь его к промоушену продюсерам почти никогда не удается. То актер сбежит от журналистов (в буквальном смысле слова), то просто нахамит.

Вот и на этот раз Серебряков попал в скандальную светскую хронику своим общением с прессой. Актеру задали вопрос, касающийся непосредственно его профессиональной деятельностью — никакой политики или обсуждение личной жизни. У него спросили, действительно ли съемки фильма «Бешенство» были довольно сложными и сопровождались сильными морозами и одним пожаром.

«Да», — кивнул в ответ на этот вопрос Серебряков.

А вот когда у него поинтересовались, как он преодолевал такие сложности, то актер вдруг неожиданно вспылил.

«Кверху каком», — недружелюбно ответил он и тут же покинул красную дорожку.

Чем была вызвана такая вспышка ярости, не очень понятно, но таким образом актер снова привлек нежелательное внимание к своей персоне. Или это так и задумывалось?

Актеры,Чебурашка,Алексей Серебряков,
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