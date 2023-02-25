Садальский сообщил о проблемах со здоровьем

О проблемах со здоровьем сообщил актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Он сообщил, что после репетиции его давление упало до показателей 80 на 40.