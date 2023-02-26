Бурковский неожиданно вышел на связь с поклонниками из США

Звезда шоу «Даешь молодежь!» Андрей Бурковский, перебравшийся из России в США, неожиданно вышел на связь с поклонниками в социальных сетях. Актер оставил загадочное сообщение.
Бурковский заявил, что в комментариях под публикацией «набегут обеспокоенные боты и начнут строчить заготовленные слова». Что именно имел в виду артист, неизвестно. Кроме этого, он рассказал о своей жизни в Америке. По словам актера, живется ему «как в сказке».
«А в ней всегда все очень понятно и просто: добро побеждает зло, яйцо разбивается, иголка ломается, а дурак и принцесса живут долго и счастливо», — гласит подпись к публикации.
Бурковский отправился в США не один. Компанию ему составили супруга, а также общие дети.