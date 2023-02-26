Бурковский неожиданно вышел на связь с поклонниками из США

Звезда шоу «Даешь молодежь!» Андрей Бурковский , перебравшийся из России в США, неожиданно вышел на связь с поклонниками в социальных сетях. Актер оставил загадочное сообщение.

Бурковский заявил, что в комментариях под публикацией «набегут обеспокоенные боты и начнут строчить заготовленные слова». Что именно имел в виду артист, неизвестно. Кроме этого, он рассказал о своей жизни в Америке. По словам актера, живется ему «как в сказке».