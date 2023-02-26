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1 час назад

Актер Андрей Бурковский неожиданно вышел на связь с поклонниками из США

Слово и Дело

Звезда шоу «Даешь молодежь!» Андрей Бурковский, перебравшийся из России в США, неожиданно вышел на связь с поклонниками в социальных сетях. Актер оставил загадочное сообщение.

Бурковский неожиданно вышел на связь с поклонниками из США
Фото: Слово и делоСлово и дело

Бурковский заявил, что в комментариях под публикацией «набегут обеспокоенные боты и начнут строчить заготовленные слова». Что именно имел в виду артист, неизвестно. Кроме этого, он рассказал о своей жизни в Америке. По словам актера, живется ему «как в сказке».

«А в ней всегда все очень понятно и просто: добро побеждает зло, яйцо разбивается, иголка ломается, а дурак и принцесса живут долго и счастливо», — гласит подпись к публикации.

Бурковский отправился в США не один. Компанию ему составили супруга, а также общие дети.

Актеры,Даешь молодежь!,Андрей Бурковский,
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