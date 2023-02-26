Известный актер рассказал о встрече с Ви

Поклонники южнокорейской к-поп BTS неоднократно слышали истории от других артистах о встрече с айдолами. Практически все находят только положительные слова о музыкантах. Предлагаем тебе сегодня пополнить стопку «отзывов» еще одной историей от актера Ли Чон Джэ (Jung Jae Lee).

Фото: Popcake Popcake

В своем интервью известный актер рассказал о своей встрече с Ви (V). Это случилось на приватной вечеринке. На тусовке присутствовали многие звезды и не было лишних людей. Обстановка была расслабляющая и дружелюбная. Тогда Ли Чон Джэ решил подойти к Тэхену. Они мило пообщались и обменялись телефонами. В тот день актер был восхищен красотой и харизмой Ви.

«Я встретил его на вечеринке. Он очень общительный. Ви дал мне послушать песню, над которой работает. Он красив не только внешне, но и как личность. Я понял, почему его так любят по всему миру» , – делится своими впечатлениями актер.