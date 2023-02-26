Актер Алексей Панин резко высказался в адрес Вячеслава Манучарова

Российский актер Алексей Панин регулярно осуждает и критикует коллег. На этот раз он резко высказался в адрес артиста Вячеслава Манучарова .

Панин считает, что Манучаров не достоин высоких наград. По его мнению, артист не совершил ничего выдающегося в мире кино.

«Манучаров, не сыгравший практически ни одной громкой роли, все время хотел, чтобы его заметили. Мне артисты рассказывали, как он себе звание заслуженного артиста выбивал», — поделился он в интервью «Радио Чикаго».

Панин, известный по фильму «Жмурки», уточнил, что его коллега обращался в определенные организации, чтобы добиться желаемого. В результате артист получил звания, о которых мечтал.Самого Панина давно не жалуют в России из-за его репутации. Артист живет за рубежом и периодически жалуется на отсутствие работы.