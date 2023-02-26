Яковлева вспомнила съемки постельных сцен в комедии «Дурдом»

Народная артистка России, 61-летняя актриса театра и кино Алена Яковлева исполнила одну из главных ролей в комедийном сериале «Дурдом», премьера которого состоялась 17 февраля. Знаменитость рассказала, как ей дались съемки в постельных сценах.

Фото: Слово и дело Слово и дело

По словам Яковлевой, в проекте режиссера Евгения Пузыревского ей довелось сыграть экстравагантную роль. Актриса добавила, что уже дожила до ролей «комических старух», однако на этот раз ей пришлось включаться в эротический контекст.

«И здесь, действительно, главное — не перейти в пошлость, которую я сама не терплю», — цитирует знаменитость Teleprogramma.pro.