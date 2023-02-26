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1 час назад

Актриса Алена Яковлева вспомнила съемки постельных сцен в комедии «Дурдом»

Слово и Дело

Народная артистка России, 61-летняя актриса театра и кино Алена Яковлева исполнила одну из главных ролей в комедийном сериале «Дурдом», премьера которого состоялась 17 февраля. Знаменитость рассказала, как ей дались съемки в постельных сценах.

Яковлева вспомнила съемки постельных сцен в комедии «Дурдом»
Фото: Слово и делоСлово и дело

По словам Яковлевой, в проекте режиссера Евгения Пузыревского ей довелось сыграть экстравагантную роль. Актриса добавила, что уже дожила до ролей «комических старух», однако на этот раз ей пришлось включаться в эротический контекст.

«И здесь, действительно, главное — не перейти в пошлость, которую я сама не терплю», — цитирует знаменитость Teleprogramma.pro.

Актриса добавила, что у нее большой опыт игры в комедийных лентах, полученный благодаря прекрасным учителям. И поэтому ей не страшно демонстрировать экстравагантность на экране.

Актеры,Алена Яковлева,
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