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1 час назад

Вуди Харрельсон в прямом эфире американского ТВ обвинил создателей вакцины от коронавируса в заговоре

Super.ru

Казалось бы, у антиваксеров в последнее время не было повода для громких выступлений. Новостная повестка ушла далеко вперед, и громкие заявления в лучших (ну или скорее худших) традициях Егора Бероева и других известных коронаскептиков остались в прошлом. Но трехкратный оскаровский номинант Вуди Харрельсон явно думает иначе. В эту субботу актер стал ведущим популярного комедийного шоу Saturday Night Live. Его выступление приняло неожиданный оборот, когда Вуди в прямом эфире внезапно поделился теорией заговора о производителях вакцины против короновируса.

Вуди Харрельсон в эфире ТВ обвинил создателей вакцин в заговоре
Фото: Super.ruSuper.ru

Во время монолога Харрельсон пошутил, что, мол, после своего предыдущего появления на программе он пошел в Центральный парк, чтобы почитать сценарий нового фильма. Удобно устроившись под деревом с запрещенной сигареткой, он прочитал совершенно безумную, как ему показалось, историю, в которой «крупнейшие наркокартели мира собираются вместе, подкупают СМИ и политиков и заставляют всех людей в мире сидеть взаперти по домам».

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А выйти из своих домов персонажи этого абсолютно вымышленного сюжета могут, только если принимают наркотики картелей.

«Я выбросил сценарий. Я подумал, ну кто поверит в эту безумную идею? Заставлять людей принимать наркотики (в английском языке drugs — это одновременно и лекарства, и запрещенные вещества. — Прим. Super)? Я и так делаю это добровольно каждый день», — пошутил Вуди.

Вот такой вот совсем незавуалированный намек на пандемию и фармацевтические компании. В зале в основном царило неловкое молчание, а сам монолог американские СМИ назвали бессвязным и бессмысленным. Многие зрители у экранов телевизоров тоже не оценили такую антиваксерскую пропаганду в праймтайм. Зато выступление актера понравилось Илону Маску (а мы и не сомневались). «Это база», — одобрительно написал владелец Твиттера в своей же соцсети.

Кстати, Харрельсон никогда и не скрывал своих взглядов: ранее он критиковал ношение масок, а также предположил, что вирус распространяется через мобильную 5G-сеть. А еще он нашел причину, по которой ни разу не заразился вирусом: мол, он остается «внутренне чистым» благодаря своей веганской диете. Эх, Вуди, нам бы хоть сотую часть твоей уверенности в себе.

Актеры,Вуди Харрельсон,Егор Бероев,
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