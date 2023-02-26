Ушел из жизни исполнитель роли Дон Жуана Борис Бланков

Скончался советский и российский актер, танцовщик, хореограф, педагог и театральный деятель, академик Борис Владимирович Бланков - Дон Жуан из фильма 1971 года. Об этом сообщили в Академии русского балета имени Вагановой.

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Борис Бланков родился 22 марта 1947 года в Ленинграде. В 1966-м окончил Ленинградское академическое хореографическое училище. С 1966 по 1989 год - один из ведущих танцовщиков Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова. В 1981-1985 годах преподавал в ЛХУ имени Вагановой.

В 1988-м артист окончил балетмейстерско-режиссерский факультет ГИТИСа, затем работал директором и художественным руководителем Ленинградского балетного театра-студии (в 1989-1991 годах), главным балетмейстером Одесского театра оперы и балета (1993-1994).