Анна Глаубэ рассказала о съемках в «Свободных отношениях»

В начале февраля 2023 года в России состоялась премьера комедии «Свободные отношения», в съемках которой приняли участие Анна Глаубэ, Аглая Тарасова, Борис Дергачев, Илья Соболев и другие. Фильм затрагивает тему отношений в браке и то, как два человека пытаются его сохранить.

Фото: Соцсети Соцсети

О том, на сколько актуальна такая проблема, как проходили съемки и в чем были сложности, нам рассказала актриса Анна Глаубэ:

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Как быстро вы согласились на роль в комедии «Свободные отношения»?

— Не раздумывая. Эта роль очень отличалась от того, что обычно мне предлагают в кино. А мне всегда интересно пробовать что-то новое.

Насколько было сложно работать? Были ли какие-то забавные истории во время съемок?

— Съемки были в Питере. И из-за того, что такси в аэропорт по ошибке заказали чуть позже, и водитель был не очень расторопный, я опоздала на самолет. Мне не хватило двух минут. Я очень переживала, потому что я очень пунктуальная, и ни разу не опаздывала на смену. Полетела следующим рейсом, и в итоге всё равно оказалась на площадке самой первой. Так что этому стечению обстоятельств не удалось испортить мою статистику.

Что было самое сложное во время работы?

— Съемки проходили в Санкт-Петербурге, а параллельно я снималась в Москве в первом сезоне сериала «Развод». График был очень плотный, плюс я только-только родила, и приходилось везде брать малыша с собой. По сути, это была единственная трудность во время работы – брала с собой в Питер на съемки то мужа, то маму, то бэйбисситера, чтобы помогали мне, пока я в кадре.

В чем главный смысл комедии?

— Главный смысл, наверное, чтобы было смешно. Другое дело, что комедии тоже бывают разные. И мне, например, очень нравятся фильмы у которых за смехом есть еще какие-то смыслы и темы, о которых интересно подумать, а после просмотра остается приятное послевкусие. Надеюсь, что у нас получилась именно такая комедия.

Как вы думаете, насколько актуальна проблема семейной жизни, которая показана в фильме, среди российских пар?

— Рано или поздно любая пара сталкивается с трудностями в отношениях. Это приводит или к разрыву или, наоборот, к укреплению связи и прочности союза. Я думаю, что многим будет любопытно взглянуть со стороны на историю, которая быть может будет в чем-то схожа с их собственными опытом.

А по вашему мнению свободные отношения способны спасти брак?

— Я думаю, что каждый случай это индивидуальный кейс. В первую очередь брак – это партнерские отношения, взаимоуважение и доверие, и если у людей нет главного – стремления друг к другу и желания быть вместе – никакие свободные отношения не спасут.

Какую роль и персонажа вы бы хотели сыграть?

— Мне очень интересен жанр фэнтези. Мне кажется, он начинает у нас сейчас набирать обороты, и я бы очень хотела поучаствовать в подобном проекте. Мистический триллер – тоже одна из моих целей, будет интересно себя попробовать в подобном.

В каких еще проектах мы сможем вас увидеть в 2023-2024 году?