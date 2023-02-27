Рудова заявила, что режиссеры в России "не хотят думать"

Рудова заявила, что 95% режиссеров и продюсеров "не хотят думать", поэтому приглашают на роли, соответствующие ее привлекательной внешности.

Рудова добавила, что в России не снимают фильмы про "боевых" женщин. По ее словам, в большинстве проектов амплуа сильных и смелых личностей достаются мужчинам.