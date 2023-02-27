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55 минут назад

Наталья Рудова заявила, что большинство режиссеров в России "не хотят думать"

Газета.Ru

Актриса Наталья Рудова объяснила в социальных сетях, почему редко играет сильных героинь.

Рудова заявила, что режиссеры в России "не хотят думать"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Рудова заявила, что 95% режиссеров и продюсеров "не хотят думать", поэтому приглашают на роли, соответствующие ее привлекательной внешности.

"Красивая - значит сука или дура", - рассказала артистка.

Рудова добавила, что в России не снимают фильмы про "боевых" женщин. По ее словам, в большинстве проектов амплуа сильных и смелых личностей достаются мужчинам.

"Подобные роли пишутся для мужиков, и уже вокруг них выстраивается "караван", - заявила актриса.

Актеры,Наталья Рудова,
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