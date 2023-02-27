Почему Брюс Уиллис снимался в "Друзьях" бесплатно

Поклонники сериала "Друзья" помнят о том, что за 10 сезонов в легендарном ситкоме не раз появлялись звезды первой величины в эпизодических ролях. В частности, в "Друзьях" снимались Брэд Питт, Джордж Клуни, Джулия Робертс и другие голливудские знаменитости.

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Однако не у всех из них были завидные гонорары, а кто-то остался и вовсе без оплаты. Например, Брюс Уиллис – актер снялся в трех эпизодах "Друзей", исполнив роль отца юной девушки Росса, но не заработал ни цента. Подробнее о том, почему так произошло – в материале "Рамблера".

В 2000 году Брюс Уиллис снимался в криминальной комедии "Девять ярдов" вместе с Мэтью Перри, сыгравшем в "Друзьях" Чендлера. "Крепкий орешек" не сомневался, что картина "Девять ярдов" провалится в прокате, а вот Перри был убежден в обратном.

Тогда коллеги решили поспорить, и Мэтью выиграл спор: фильм Джонатана Линна несколько недель занимал верхнюю строчку в прокате – при бюджете в 41 миллион долларов картина собрала 106. А проигравшему Уиллису пришлось выполнить условие спора и бесплатно сыграть в "Друзьях".

Кадр из сериала "Друзья"

Однако едва ли Брюс расстроился, что проиграл пари. После выхода эпизодов "Друзей" с его участием на экраны, артист удостоился премии "Эмми" как лучший приглашенный актер в комедийном сериале.